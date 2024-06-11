Песьяков: при Карпине не проблема выпить бокал пива, но он за это спросит

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о методах работы главного тренера ростовчан и сборной России по футболу Валерия Карпина.

«В чём феномен Карпина? Георгич – очень требовательный, но может и дать отдохнуть. Не проблема при нём выпить пива, но будь добр потом этот бокал отработать. Он за этот бокал спросит», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 43 очка в 30 матчах. С 2021 года Карпин возглавляет сборную России. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера. Действующее трудовое соглашение специалиста с РФС истекает этим летом.