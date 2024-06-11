Песьяков: хотелось бы посмотреть на Карпина в условном «Спартаке»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о главном тренере клуба и сборной России Валерии Карпине.

– Карпин – лучший тренер, с которым вы работали?

– Да, однозначно – номер один. Очень бы хотелось на него посмотреть в Европе. Или сейчас в условном «Спартаке». Это просто любопытство, интерес, как бы играла команда. Была бы возможность подобрать более качественных футболистов, никого не обижая, – сказал Песьяков.

Если бы была Лига чемпионов или Лига Европы, то Валерия Георгиевича в «Ростове» не было бы. Это моё мнение, мне так кажется. Карпин – амбициозный человек, и те места, которые сейчас занимает команда – это не про него, – приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, в конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».