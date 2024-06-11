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Гётце: я получал оскорбления на тренировке после перехода в «Баварию»

Гётце: я получал оскорбления на тренировке после перехода в «Баварию»
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Немецкий полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гётце поделился воспоминания о своём переходе из дортмундской «Боруссии» в мюнхенскую «Баварию».

«Не смогу забыть, как однажды на нашу тренировку пришли 60 фанатов лишь для того, чтобы оскорблять меня. Тогда мне было 20 лет, и я решил перейти в «Баварию» по разумным причинам. Лишь спустя время я смог полностью всё это переварить», — приводит слова Гётце Marca.

Напомним, Марио Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии», за которую начал стабильно выступать в 2010 году. Спустя три года его переманила мюнхенская «Бавария», однако там он не сумел закрепиться в составе и в 2016 году вернулся в Дортмунд. Летом 2022 года Марио перебрался в «Айнтрахт».

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