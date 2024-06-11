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Билеты на тренировку Роналду с Португалией перед Евро-2024 стоят почти 80 тысяч рублей

Билеты на тренировку Роналду с Португалией перед Евро-2024 стоят почти 80 тысяч рублей
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Билеты на открытую тренировку нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и остальных членов национальной команды, которая пройдёт в пятницу, 14 июня, стоят почти 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, количество билетов было ограничено (3000 штук), однако все они были распроданы за несколько минут после начала продаж.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. На Евро-2024 португальцы сыграют в группе F с Грузией, Чехией и Турцией.

Турнирная таблица Евро-2024
Расписание матчей Евро-2024
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