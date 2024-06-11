16-летний Ямал рассказал, что будет делать школьные уроки во время Евро-2024

16-летний крайний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямал заявил, что ему придётся выполнять школьное домашнее задание во время грядущего чемпионата Европы, который пройдёт в Германии.

«Я взял с собой домашнее задание, потому что я учусь на четвёртом курсе ESO (Обязательное среднее образование в Испании. — Прим. «Чемпионата»). У меня также будут онлайн-занятия. Надеюсь, что учитель не станет на меня сердиться», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией. Первый матч состоится 15 июня. Испанская национальная команда сыграет с Хорватией. 20 июня «Фурия Роха» встретится с Италией, а 24 июня — с Албанией.

Евро-2024: итоговый список команд: