Юран: Галицкий правильно сделал, что уволил Ивича из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран раскритиковал итоги голосования на звание лучшего тренера Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2023/2024. Напомним, в опросе на «Церемонии награждения РПЛ» победил рулевой московского «Динамо» Марцел Личка.

«Сергей Семак выигрывает чемпионат, Кубок и Суперкубок России, но лучшим тренером РПЛ признан Марцел Личка, как это? Планка – третье место? Везде и всегда учитывали результаты работы тренера. А у нас признаётся лучшим тренер, который не выиграл ни чемпионат, ни кубок, как-то это странно.

«Краснодар» всегда в чемпионате конкурировал, понятно, что Сергей Галицкий правильно сделал, что убрал Владимира Ивича, потому что от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать в Кубке России. Слава богу, Валерий Карпин стал третьим, и то я считаю, что он должен быть вторым, потому что логистика у «Ростова» сложная, каждый выезд – серьёзные вещи. Но команда, скажем так, с бюджетом. Должно же быть уважение», — приводит слова Юрана ТАСС.

Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара» по ходу прошлого сезона РПЛ. Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год.

По итогам розыгрыша чемпионата «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.