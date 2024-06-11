Тони Кроос поделился ожиданиями от матча открытия Евро-2024 Германия — Шотландия

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался относительно матча открытия Евро-2024, в котором немецкая национальная команда сыграет с Шотландией. Встреча состоится 14 июня.

«Конечно, важно провести первый матч хорошо. Мы понимаем, с каким соперником нам предстоит столкнуться. Шотландия может оказаться очень неудобной командой. Я также пообщался со своими товарищами из мадридского «Реала», которые проигрывали Шотландии в составе сборной Испании. Так что мы предупреждены. Знаем, что это будет очень сложная игра», — приводит слова Крооса AS.

Напомним, матч Германия — Шотландия пройдёт на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. 19 июня немецкая национальная команда сыграет с Венгрией, а 23 июня — со Швейцарией.

В 2021 году Кроос завершил карьеру в сборной Германии, но вернулся в неё в преддверии домашнего Евро-2024. После чемпионата Европы полузащитник завершит профессиональную карьеру.

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