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«Интер» объявил о продлении контракта с Бареллой

«Интер» объявил о продлении контракта с Бареллой
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«Интер» подписал новый контракт с полузащитником Николо Бареллой. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

Отмечается, что новое соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.

27-летний Николо Барелла выступает за «Интер» с 2020 года. Футболист провёл за «нерадзурри» в этом сезоне 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бареллы составляет € 75 млн.

Напомним, в текущем сезоне миланский «Интер» под руководством главного тренера Симоне Индзаги стал чемпионом Италии после двухлетнего перерыва. Хавбек Николо Барелла провёл 46 матчей во всех турнирах с двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами, нападающий Лаутаро Мартинес забил 27 голов и отдал семь передач в 43 играх во всех турнирах.

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