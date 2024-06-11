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В «Зените» прокомментировали информацию о продлении контракта с Венделом

В «Зените» прокомментировали информацию о продлении контракта с Венделом
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Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел пролонгировал трудовое соглашение с клубом. Напомним, ранее об этом сообщило издание Planeta do Futebol со ссылкой на друга бразильского футболиста.

«У него и так длинный контракт, изучайте историю», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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Источник: Вендел продлил контракт с «Зенитом»
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