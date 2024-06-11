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«Зенит» уверен в трансфере Глушенкова. Сделку хотят закрыть в ближайшие дни

«Зенит» уверен в трансфере Глушенкова. Сделку хотят закрыть в ближайшие дни
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«Зенит» планирует закрыть сделку по перехода нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в течение нескольких дней. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сделка по Глушенкову близко. В питерском клубе уверены, что закроют трансфер в ближайшие дни», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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