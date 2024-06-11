«Ювентус» готов отдать двух игроков ради хавбека «Астон Виллы» Дугласа Луиса — источник

«Ювентус» близок к осуществлению трансфера полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По сведениям источника, английский клуб запросил в качестве условий перехода Дугласа Луиса денежную компенсацию в размере € 20 млн, а также двух футболистов «Ювентуса» Сэмюэла Айлинга и Уэстона Маккенни. Отмечается, что «Ювентус» согласился на эти условия. В данный момент «Астон Вилле» осталось только согласовать контракт с Маккенни, прежде чем переход Дугласа Луиса в «Ювентус» будет полностью завершён.

Бразилец Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.