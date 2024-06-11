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Баженов: «Зениту» будет трудно с «Акроном» в Кубке России

Баженов: «Зениту» будет трудно с «Акроном» в Кубке России
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов оценил итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 для «Зенита» и «Спартака».

«Будут сюрпризы. «Зениту» будет непросто с «Акроном» и другими командами. Если «Зенит» подумает, что легко обыграет оппонентов, то у его соперников появятся шансы.

Что касается «Спартака», то у нас интересная группа. Захватывает дерби с «Динамо», с «Крыльями Советов» всегда весёлые матчи, а в матче с махачкалинским «Динамо» ожидаю полный стадион, там болельщики любят футбол», — сказал Баженов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в результате жеребьёвки «Зенит» начнёт турнир в одной группе с «Рубином», «Факелом» и «Акроном» (Тольятти). «Спартак» же оказался в группе А с московским «Динамо», «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». Отметим, что «Зенит» является действующим победителем Фонбет Кубка России.

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