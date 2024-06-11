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Карпукас ответил на вопрос, готов ли он перейти в клуб из среднего европейского чемпионата

Карпукас ответил на вопрос, готов ли он перейти в клуб из среднего европейского чемпионата
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, предложения от каких клубов он готов будет рассмотреть.

– Если поступит предложение из среднего европейского чемпионата, то ты его примешь?
– Я хочу перейти в клуб из топ-5 или в команду из Турции. В любой другой европейский клуб я не пойду, – приводит слова Карпукаса Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Локомотив» набрал 53 очка и занял четвёртое место.

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