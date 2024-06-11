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Полузащитник «Локомотива» Карпукас охарактеризовал Дзюбу

Полузащитник «Локомотива» Карпукас охарактеризовал Дзюбу
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о своём бывшем одноклубнике нападающем Артёме Дзюбе.

– Каким ты запомнил Дзюбу?
– Лидером, который высказывает своё мнение в лицо. Человеком, который всегда хочет выигрывать. Не только в матчах, но и на тренировках. Артём всегда хочет побеждать и становиться лучшим.

– Что тебе дали тренировки с ним?
– Он заставлял меня всегда быть в тонусе. Если я был не готов к тренировке, он предъявлял мне претензии. Он много историй из своей карьеры рассказывал, – приводит слова Карпукаса Metaratings.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Прошлый сезон РПЛ «Локомотив» завершил на четвёртом месте, набрав 53 очка за 30 матчей.

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