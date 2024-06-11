Кроос отказался сравнивать Беллингема с Вирцем и Мусиалой

Полузащитник сборной Германии и экс-игрок мадридского «Реала» Тони Кроос не захотел сравнивать атакующего хавбека «сливочных» Джуда Беллингема с партнёрами по национальной команде Флорианом Вирцем и Джамалом Мусиалой.

«Я бы не стал сравнивать кого-либо из них с Джудом. Они разные игроки. Сопернику сложно с ними бороться, но они не обладают такой же физической силой, как Джуд. Я думаю, что ни для кого из них нет особых ограничений. Они должны сохранять здоровье, желание побеждать и оставаться стабильными для того, чтобы быть на вершине. Время от времени у них будут проблемы, но их настрой говорит о том, что у них есть прочный фундамент для того, чтобы играть где угодно», — приводит слова Крооса AS.

Напомним, в минувшем сезоне Беллингем принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 13 результативными передачами. Вирц сыграл 49 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 18 голов и сделал 20 ассистов. Мусиала принял участие в 38 матчах (12 голов и восемь ассистов).

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