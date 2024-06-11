Министр спорта Татарстана: Дзюба мог бы пригодиться «Рубину»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов ответил на вопрос о возможности перехода бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в казанский «Рубин».

«Дзюба был у нас одним из послов Игр будущего. У него долгая, непростая, очень медийная карьера. Как футболист он бы мог пригодиться «Рубину», но это решать тренерскому штабу. Надо смотреть, в какой он форме, подходит ли он к стилю игры Рахимова, на какой позиции он может быть востребован», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.