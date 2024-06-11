Гуренко: Глушенкову было бы проще уехать в Европу из «Локомотива», чем из «Зенита»

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Хотелось бы, чтобы Глушенков строил свою карьеру в «Локомотиве», там он о себе заявил, его полюбили болельщики. Мне было бы приятнее видеть его в «Локо».

В «Зените» может сложиться по-разному, потому что его позиция зависит от партнёров. Если в «Локомотиве» Максим лидер, то в «Зените» многое строится на игре бразильцев. Но это будет его выбор, хотя из «Локомотива» ему было бы проще уехать в европейский чемпионат», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.