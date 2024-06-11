Португалия — Ирландия: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 11 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между сборной Португалии и национальной командой Ирландии. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы национальных команд:

Португалия: Кошта, Дало, Антониу Силва, Пепе, Инасиу, Канселу, Фернандеш, Невеш, Леау, Роналду, Феликс.

Ирландия: Келлехер, О'Ши, О'Брайен, Скэйлз, Коулман, Смоллбоун, Каллен, Брэйди, Пэрротт, Айда, Смодич.

Напомним, сборная Португалии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе F с Грузией, Турцией и Чехией.

Чемпионат Европы по футболу — 2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд