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Экс-игрок «Атлетико» Фернандо Торрес возглавил вторую команду «матрасников»

Экс-игрок «Атлетико» Фернандо Торрес возглавил вторую команду «матрасников»
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Бывший форвард сборной Испании и мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес возглавил вторую команду «матрасников». Ранее он возглавлял молодёжную команду испанского клуба. Об этом сообщает Sport.es.

«Я нахожусь дома и чувствую огромную ответственность с тех пор, как решил вступить в этот новый для себя этап тренерской карьеры. Это были три года постоянного обучения. Для меня этот шаг очень важен, и я хочу быть амбициозным, чтобы с каждым днём быть лучше, наилучшим образом справляться с предстоящими вызовами и ответственностью, и в то же время знать, что я никуда не спешу и не нужно делать оплошностей. Я принимаю это назначение как большой вызов с высокими амбициями и спокойствием», — сказал Торрес после назначения.

Будучи тренером молодёжки, Торрес со своей командой выигрывал юношеский чемпионат Испании и показывал стабильно отличные результаты в юношеской Лиге чемпионов, проходя до высоких стадий.

Напомним, Торрес закончил игровую карьеру в японском клубе летом 2019 года. Он известен по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси». В составе сборной Испании форвард выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы.

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