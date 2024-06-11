Тони Кроос высказался о стычке Рюдигера и Фюллькруга на тренировке сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о конфликте между защитником немецкой национальной команды Антонио Рюдигером и нападающим Никласом Фюллькругом, который случился во время двусторонки.

«Я считаю, хорошо, когда происходят подобные ситуации. Не следует воспринимать их слишком серьёзно. Единственный человек, на которого был зол Никлас, это судья. Он знает, что ему придётся винить только себя, если дело дойдёт до драки с Тони [Рюдигером] (смеётся)», — приводит слова Крооса AS.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Рюдигер постоянно толкался и хватал Фюллькруга, а в одном из эпизодов повалил форварда на газон. Помощнику тренера Сандро Вагнеру пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы успокоить игроков.

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