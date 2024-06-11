Полузащитник «Акрона» Савичев назвал цель команды в дебютном сезоне РПЛ

Крайний полузащитник «Акрона» Константин Савичев заявил, что по итогам первого сезона в РПЛ тольяттинская команда планирует закрепиться в чемпионате.

«Не хочу ставить баснословные цели. Главное – закрепиться в РПЛ. Будет неимоверно сложно попасть даже в топ-10, туда не попадают многие команды, которые уже на протяжении нескольких сезонов играют в Премьер-Лиге», — приводит слова Савичева Metaratings.

Напомним, тольяттинский «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». Клуб завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры. Отметим, что чемпионом России по итогам минувшего сезона стал «Зенит».