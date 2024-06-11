Экс-игрок «Тоттенхэма» Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, ныне выступающий за «Баварию», не захотел подписывать футболку лондонского «Арсенала» — исторического соперника «шпор».

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»:

Напомним, английский нападающий выступал за взрослую команду «Тоттенхэма» с 2010 по 2023 год. За этот период он принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 280 голами и 61 результативной передачей.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «шпоры» заняли пятое место, в то время как «Арсенал» расположился на второй строчке.

Летом 2023 года Кейн перешёл в мюнхенскую «Баварию», за которую сыграл 45 матчей во всех турнирах (44 гола и 12 результативных передач).