Сборная Украины разгромила Молдавию в заключительном товарищеском матче перед Евро-2024

Завершился товарищеский матч между сборными Молдавии и Украины. Команды играли на стадионе «Зимбру» (Кишинёв, Молдавия). Встречу обслуживала бригада румынских арбитров, которую возглавлял Андрей Флорин Кивулете. Матч закончился победой сборной Украины со счётом 4:0.

На второй минуте матча гости вышли вперёд: забил нападающий Роман Яремчук с передачи защитника Николая Матвиенко. На 43-й минуте забил нападающий сборной Украины Виктор Цыганков. Ему ассистировал полузащитник Георгий Судаков.

Во втором тайме сборная Украины развила своё преимущество. На 49-й минуте забил нападающий Артём Довбик с передачи Георгия Судакова. На 55-й минуте забил уже сам Георгий Судаков, которому ассистировал Довбик.

Отметим, что сборная Украины примет участие в Евро-2024, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 украинцы сыграют в группе E с Бельгией, Румынией и Словакией.