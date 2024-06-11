Юран: выиграть РПЛ проще, чем сохранить команду в ней

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о своих целях после ухода из нижегородского клуба. Специалист хотел бы возглавить команду, ставящую задачу стать чемпионом.

«Я являюсь максималистом и в жизни, и в тренерской карьере. Мне хотелось бы поработать в клубе, который будет ставить задачу выиграть чемпионат. У любого тренера, наверное, есть мечта, амбиции, цели. Я знаю, что я дойду, потому что упёртый. Не сейчас, так завтра. Когда ты хочешь этого в голове, значит, должно случиться. Поверьте мне, выиграть чемпионат проще, чем сохранить команду в Премьер-Лиге», — приводит слова Юрана ТАСС.

Напомним, в конце апреля 55-летний Юран был уволен с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород» спустя год работы в клубе. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение. В своей карьере Сергей Юран также возглавлял ярославский «Шинник», «Химки», «Балтику» и «СКА-Хабаровск».