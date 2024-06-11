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Сборная Беларуси с крупным счётом уступила Израилю в товарищеском матче

Сборная Беларуси с крупным счётом уступила Израилю в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Беларуси и Израиля. Команды играли на стадионе «Суса Ференц» (Будапешт, Венгрия). Встречу обслуживала бригада венгерских арбитров, которую возглавлял Томаш Богнар. Матч закончился победой сборной Израиля со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Израиль
0:1 Меламед – 6'     0:2 Сафури – 18'     0:3 Шломо – 36'     0:4 Кнаан – 82'    
Удаления: Волков – 65' / нет

На шестой минуте забил форвард сборной Израиля Гай Меламед, сыграв на добивании после удара нападающего Дана Битона. На 18-й минуте сборная Израиля удвоила своё преимущество: забил полузащитник Рамзи Сафури с передачи Элиэля Переца. На 36-й минуте довёл счет до разгромного защитник Раз Шломо с передачи Рамзи Сафури.

В середине второго тайма сборная Беларуси осталась в меньшинстве: на 65-й минуте после второй жёлтой карточки поле покинул нападающий Захар Волков. На 82-й минуте вышедший на замену полузащитник Мохаммад Кнаан установил окончательный счёт в матче.

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