Сборная Беларуси с крупным счётом уступила Израилю в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Беларуси и Израиля. Команды играли на стадионе «Суса Ференц» (Будапешт, Венгрия). Встречу обслуживала бригада венгерских арбитров, которую возглавлял Томаш Богнар. Матч закончился победой сборной Израиля со счётом 4:0.

На шестой минуте забил форвард сборной Израиля Гай Меламед, сыграв на добивании после удара нападающего Дана Битона. На 18-й минуте сборная Израиля удвоила своё преимущество: забил полузащитник Рамзи Сафури с передачи Элиэля Переца. На 36-й минуте довёл счет до разгромного защитник Раз Шломо с передачи Рамзи Сафури.

В середине второго тайма сборная Беларуси осталась в меньшинстве: на 65-й минуте после второй жёлтой карточки поле покинул нападающий Захар Волков. На 82-й минуте вышедший на замену полузащитник Мохаммад Кнаан установил окончательный счёт в матче.