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Агент Лахтер: тяжело понять, для чего нужен Сафонов «ПСЖ»

Агент Лахтер: тяжело понять, для чего нужен Сафонов «ПСЖ»
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Футбольный агент Деннис Лахтер высказался по поводу возможного трансфера вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Если «ПСЖ» берёт Сафонова, то он им нужен. Для чего — это другой вопрос. С точки зрения логики тяжело понять. В «ПСЖ» что-то знают и разглядели в Матвее вратаря. Надеюсь, что переход состоится. Готов ли Сафонов к такому уровню? Это надо спрашивать у Матвея. Во Франции уровень чемпионата выше, скорости другие, у вратаря более широкий диапазон действий, ответственности и функций.

У него есть опыт международных матчей. С учётом количества матчей «ПСЖ», а у них очень интенсивный игровой график — чемпионат, Кубок Франции, еврокубки и игры сборной — наверняка Доннарумме будут давать возможность восстановиться. Тут уже всё в руках у Матвея: если сможет зацепиться, то пободается, а если не сможет, то посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Лахтера Metaratings.

Напомним, ранее журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» готов в ближайшее время завершить трансфер Сафонова. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

Ранее также источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что в «ПСЖ» ожидают прибытия Сафонова в клуб к 15 июля, когда начнутся сборы команды.

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