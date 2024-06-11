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Максименко — лучший игрок «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков

Максименко — лучший игрок «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком московской команды в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по версии болельщиков красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Максименко набрал 57% голосов болельщиков в опросе, проходившем на официальном сайте красно-белых, и выиграл награду лучшего игрока команды минувшего сезона.

В прошедшем сезоне 26-летний Александр Максименко принял участие в 29 матчах «Спартака» во всех турнирах, 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Максименко составляет € 2 млн.

Напомним, за 30 матчей в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 50 очков. Красно-белые расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.

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