Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тен Хаг разочарован задержкой с определением его будущего в «Юнайтед» — The Telegraph

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг разочарован задержкой с принятием руководством «красных дьяволов» решения о его будущем в клубе, поскольку это может навредить летней трансферной кампании манкунианцев. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, на текущий момент нидерландский специалист находится в отпуске и продолжает ждать решения боссов «Манчестер Юнайтед», однако опасается, что подобное промедление может отрицательным образом сказаться на усилении состава «красных дьяволов».

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в случае увольнения нидерландского специалиста нынешним летом «Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить ему £ 9 млн (€ 10,5 млн) в качестве компенсации.

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»: