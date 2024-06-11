Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Бельгии Онана: у нас в команде теперь новое поколение футболистов

Игрок сборной Бельгии Онана: у нас в команде теперь новое поколение футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Бельгии и «Эвертона» Амаду Онана поделился мнением о своей национальной команде в преддверии Евро-2024.

«Весь мир очень хочет увидеть сборную Бельгии. Все смотрят на нас. Я с нетерпением жду Евро-2024.

Думаю, что теперь у нас новое поколение футболистов, новая команда, в которой растёт много молодых игроков, поэтому не стоит иметь завышенные ожидания. Я собираюсь участвовать в этом турнире с очень позитивным настроем, и мы постараемся пройти как можно дальше», — приводит слова Онана Marca.

Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 бельгийцы сыграют в группе E с Украиной, Румынией и Словакией.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Билеты на тренировку Роналду с Португалией перед Евро-2024 стоят почти 80 тысяч рублей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android