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Источник: «Зенит» намерен выкупить у «Балтики» Данилу Козлова

Источник: «Зенит» намерен выкупить у «Балтики» Данилу Козлова
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«Зенит» намерен усилить состав атакующим полузащитником «Балтики» Данилой Козловым. Об сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, сине-бело-голубые планируют договориться с Козловым, являющимся воспитанником «Зенита», о его возвращении в команду и активировать опцию выкупа его трансфера у «Балтики».

Напомним, Данила Козлов находился в системе «Зенита» с 2022 года, пока минувшей зимой не был продан в «Балтику». В прошедшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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