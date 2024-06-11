Стал известен клуб, в который хочет перейти Хулиан Альварес

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес изъявил желание перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщил Manchester City News.
По информации источника, на протяжении последних нескольких месяцев аргентинский футболист раздумывает над уходом из манчестерского клуба.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Альваресом интересуются мадридский «Атлетико», «Челси», «ПСЖ».
В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
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