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Стал известен клуб, в который хочет перейти Хулиан Альварес

Стал известен клуб, в который хочет перейти Хулиан Альварес
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес изъявил желание перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщил Manchester City News.

По информации источника, на протяжении последних нескольких месяцев аргентинский футболист раздумывает над уходом из манчестерского клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Альваресом интересуются мадридский «Атлетико», «Челси», «ПСЖ».

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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