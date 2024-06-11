Осуждённый за изнасилование Робиньо осваивает новую профессию в тюрьме

Находящийся в бразильской тюрьме экс-нападающий «Реала», «Милана», «Манчестер Сити» Робиньо, отбывающий девятилетнее наказание за групповое изнасилование девушки, проходит 600-часовой курс по основам электроники. Об этом сообщает Marca со ссылкой на The Sun.

По информации источника, этот курс является частью программы исправительных работ, направленных на обучение заключённых новым навыкам, которые могут помочь им в жизни после освобождения. Подчёркивается, что по итогам прохождения этого курса Робиньо сможет ремонтировать телевизоры, радиоприёмники и другую бытовую технику.

«Трудно сказать, нравится ему это или нет, но это помогает скоротать время», — сказал адвокат Робиньо.

Напомним, Робиньо был приговорён в 2017 году к девяти годам лишения свободы за изнасилование в ночном клубе Милана в 2013 году, когда он выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей, по данным итальянского правосудия, надругались над молодой албанкой, которая в тот день праздновала день рождения.

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