Португалия — Ирландия: Феликс вывел хозяев вперёд на 18-й минуте товарищеского матча

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборной Португалии и национальной командой Ирландии. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу сборной Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 18-й минуте нападающий португальцев Жоау Феликс открыл счёт в матче.
Напомним, сборная Португалии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе F с Грузией, Турцией и Чехией.
Чемпионат Европы по футболу — 2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.
- 11 июня 2024
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:21
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
22:59
-
22:54
-
22:43
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
22:16
-
22:12
-
22:07
-
22:05
-
21:52
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:34
-
21:33
-
21:27
-
21:21
-
21:20
-
21:16
-
21:14
-
21:08