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«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приглашения Почеттино в клуб — The Times

Руководство «Манчестер Юнайтед» больше не рассматривает кандидатуру аргентинского специалиста Маурисио Почеттино в качестве потенциально нового главного тренера «красных дьяволов». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, несмотря на то, что недавно «Манчестер Юнайтед» контактировал с Почеттино, английский клуб не подпишет с ним контракт в конечном итоге.

На текущий момент манкунианцы проводят анализ деятельности нынешнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, по итогам которого они примут решение о его будущем.

Ранее в СМИ появлялась информация, что совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф провёл рабочую встречу с немецким тренером Томасом Тухелем, который потенциально может возглавить английский клуб.

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