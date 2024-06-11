Полузащитник сборной Бельгии Онана сравнил Мартинеса и Тедеско

Полузащитник сборной Бельгии и «Эвертона» Амаду Онана сравнил главного тренера Доминико Тедеско с предыдущим наставником национальной команды Роберто Мартинесом.

«Я думаю, что оба они совершенно разные в требованиях к игрокам, у каждого из них свой стиль. Они оба великие тренеры. Очевидно, Роберто — тот, кто дал мне возможность сыграть за сборную. Вы знаете, я дебютировал при нём. Так что да, мне есть за что его поблагодарить. Тедеско привнёс другой стиль, иную индивидуальность», — приводит слова Онана Marca.

Мартинес возглавил сборную Бельгии в 2016 году. С ним команда дошла до полуфинала чемпионата мира в России, в котором уступила национальной команде Франции, а затем в матче за третье место обыграла англичан. На чемпионате мира 2022 года команда не вышла в плей-офф, после чего специалист подал в отставку.

Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 бельгийцы сыграют в группе E с Украиной, Румынией и Словакией.