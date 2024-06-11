Источник: «Рубин» может подписать вратаря «Пари НН» Нигматуллина

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«Рубин» рассматривает возможность приобретения вратаря «Пари Нижний Новгород» Артура Нигматуллина. Об этом информирует «РБ Спорт».

По сведениям источника, казанский клуб заинтересовался голкипером нижегородцев из-за ухода основного вратаря Дюпина в «Краснодар». «Рубин» намерен рассмотреть полноценный трансфер Нигматуллина.

33-летний Артур Нигматуллин провёл в минувшем сезоне 31 матч в составе «Пари Нижний Новгород». На счету голкипера 10 «сухих» матчей. Его контракт с нижегородцами действует вплоть до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нигматуллина в € 700 тыс.

Напомним, по итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 30 очков и занял 13-е место. Казанский «Рубин» с 42 набранными очками расположился на восьмой строчке.