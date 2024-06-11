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Власти Мюнхена одобрили использование УЕФА пиротехники на церемонии открытия Евро-2024

Власти Мюнхена одобрили использование УЕФА пиротехники на церемонии открытия Евро-2024
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Власти Мюнхена, на стадионе в котором пройдут церемония открытия Евро-2024 и первый матч турнира между сборными Германии и Шотландии, одобрили использование УЕФА пиротехники. Об этом сообщает Sky Sports Germany.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, на церемонии в Мюнхене перед матчем сборных Германии и Шотландии будет задействовано 60 фейерверков, 10 дымовых шашек и ещё 60 пиротехнических изделий.

«Приёмка пиротехники была проведена без нареканий, поэтому церемония открытия будет проводиться с использованием запланированного фейерверка. Не будет никаких ограничений», — приводит слова уполномоченного лица пожарного управления в Мюнхене источник.

Ранее появлялась информация, что власти Мюнхена не предоставляют УЕФА разрешение на проведение праздничного фейерверка.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Календарь матчей Евро-2024
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