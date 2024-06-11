Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне, превзойдя Сени

Товарищеский матч со сборной Ирландии стал 1226-м на высшем уровне для нападающего португальской национальной команды и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Таким образом, 39-летний футболист превзошёл рекорд бывшего вратаря сборной Бразилии и «Сан-Паулу» Рожерио Сени с показателем в 1225 матчей. Об этом информирует Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Согласно данным источника, Роналду принял участие в 698 матчах в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии. Ещё 101 игру Роналду провёл, выступая в кубковых турнирах этих стран и матчах за Суперкубок. Также нападающий провёл 220 игр в международных клубных турнирах и 207 матчей за сборную Португалии.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу: