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Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне, превзойдя Сени

Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне, превзойдя Сени
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Товарищеский матч со сборной Ирландии стал 1226-м на высшем уровне для нападающего португальской национальной команды и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Таким образом, 39-летний футболист превзошёл рекорд бывшего вратаря сборной Бразилии и «Сан-Паулу» Рожерио Сени с показателем в 1225 матчей. Об этом информирует Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
3 : 0
Ирландия
1:0 Феликс – 18'     2:0 Роналду – 50'     3:0 Роналду – 60'    

Согласно данным источника, Роналду принял участие в 698 матчах в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии. Ещё 101 игру Роналду провёл, выступая в кубковых турнирах этих стран и матчах за Суперкубок. Также нападающий провёл 220 игр в международных клубных турнирах и 207 матчей за сборную Португалии.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу:

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