Даниэль Ольмо поделился реакцией на свой игровой номер в сборной Испании на Евро-2024

26-летний полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэль Ольмо поделился впечатлением от игрового номера, под которым игрок будет выступать на Евро-2024.

«Это число великих, Пеле, Марадоны, а теперь и Месси. Футболка с 10-м номером наполняет меня гордостью. Я носил такой номер, когда был капитаном сборной до 21 года. Это число имеет большую историю», — приводит слова Ольмо Sky Sports Germany со ссылкой на Marca.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Испании начнёт турнир с матчей в группе B, её соперниками будут Италия, Албания и Хорватия.