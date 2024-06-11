Хулиан Альварес высказался о своём будущем на фоне интереса «ПСЖ» и «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес ответил на вопрос о своём будущем, заданный на фоне слухов об интересе к аргентинскому футболисту со стороны «ПСЖ» и мадридского «Атлетико».

«Это то, о чём говорят [трансферные слухи], но я спокоен. Мне комфортно, и я счастлив в «Сити». Посмотрим, что произойдёт [в будущем]», — приводит слова Альвареса Manchester Evening News со ссылкой на ESPN.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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