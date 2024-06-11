Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хулиан Альварес высказался о своём будущем на фоне интереса «ПСЖ» и «Атлетико»

Хулиан Альварес высказался о своём будущем на фоне интереса «ПСЖ» и «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес ответил на вопрос о своём будущем, заданный на фоне слухов об интересе к аргентинскому футболисту со стороны «ПСЖ» и мадридского «Атлетико».

«Это то, о чём говорят [трансферные слухи], но я спокоен. Мне комфортно, и я счастлив в «Сити». Посмотрим, что произойдёт [в будущем]», — приводит слова Альвареса Manchester Evening News со ссылкой на ESPN.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Материалы по теме
Стал известен клуб, в который хочет перейти Хулиан Альварес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android