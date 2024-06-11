Агент Марсьяля: неправда, что Антони будет думать только о деньгах при выборе нового клуба

Агент Филипп Ламболей, представляющий интересы нападающего английского клуба «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, рассказал, что финансовая составляющая при выборе новой команды не имеет принципиального значения для игрока.

«Мы изучаем различные предложения, и нам потребуется время.

Антони позаботился о том, чтобы быть в форме и быть готовым к выступлению за свой новый клуб. Он тренировался в обычном режиме в течение двух месяцев.

Ему 28 лет. Я слышал сообщения о том, что при выборе нового клуба Марсьяль будет руководствоваться только деньгами. Это неправда. Антони хочет амбициозный проект для достижения высоких целей клуба и возвращения в сборную Франции. Он выберет клуб исходя из спортивных амбиций и мнения своей семьи», — приводит слова Ламболея The Sun.

Напомним, в нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Игрок уже объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.