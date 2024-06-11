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Агент Марсьяля: неправда, что Антони будет думать только о деньгах при выборе нового клуба

Агент Марсьяля: неправда, что Антони будет думать только о деньгах при выборе нового клуба
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Агент Филипп Ламболей, представляющий интересы нападающего английского клуба «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, рассказал, что финансовая составляющая при выборе новой команды не имеет принципиального значения для игрока.

«Мы изучаем различные предложения, и нам потребуется время.

Антони позаботился о том, чтобы быть в форме и быть готовым к выступлению за свой новый клуб. Он тренировался в обычном режиме в течение двух месяцев.

Ему 28 лет. Я слышал сообщения о том, что при выборе нового клуба Марсьяль будет руководствоваться только деньгами. Это неправда. Антони хочет амбициозный проект для достижения высоких целей клуба и возвращения в сборную Франции. Он выберет клуб исходя из спортивных амбиций и мнения своей семьи», — приводит слова Ламболея The Sun.

Напомним, в нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Игрок уже объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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