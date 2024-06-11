Тренер сборной Грузии Саньоль: у нас очень сложная группа на Евро-2024, но мы не сдадимся

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о соперниках национальной команды на групповом этапе предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Группа очень сложная, сборная Португалии — европейский гранд. Что касается Турции, то за последние несколько лет в этой команде была проделана огромная работа, в составе появились молодые и очень талантливые игроки. У чехов, в свою очередь, всегда появлялись блистательные футболисты, которые отлично проявили себя на многих турнирах.

И, наконец, Грузия. В некотором смысле мы получили уайлд-кард, просочились на турнир, хотя нас не воспринимали всерьёз. Но несомненно одно – с кем бы мы ни играли – с Португалией, Чехией или Турцией – мы не сдадимся и выложимся полностью», — приводит слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.