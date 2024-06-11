«Шахтёр» угрожает «Тоттенхэму» судебным разбирательством из-за трансфера Соломона — Goal

«Шахтёр» может инициировать судебное разбирательство против «Тоттенхэма», поскольку считает, что английский клуб неправомерно осуществил трансфер нападающего Манора Соломона без выплаты компенсации украинскому клубу. Напомним, Соломон воспользовался опцией ФИФА и приостановил свой контракт с «Шахтёром», перейдя в «Фулхэм». Летом 2023 года Соломон перешёл в «Тоттенхэм», подписав контракт до 2028 года.

«Я очень плохо отношусь к «Тоттенхэму». Не могу поверить, что такой клуб с огромной историей может так себя вести. С моей точки зрения, это неприемлемое поведение. Они воспользовались ситуацией с приостановкой контрактов. Возможно, если бы это был очень маленький клуб в Европе с небольшими деньгами, я смог бы это понять.

Мы прекратили любые переговоры с «Тоттенхэмом». Мы концентрируемся на тяжбе против «Лиона» и после получения судебного акта по этому делу примем решение о том, какие шаги мы предпримем против «Тоттенхэма», — приводит слова президента «Шахтёра» Сергея Палкина Goal.

Соломон в текущем сезоне сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.