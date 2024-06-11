Стали известны ближайшие цели «Барселоны» по развитию команды

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провёл встречу со спортивным директором сине-гранатовых Деку, на которой они определили дальнейшее развитие спортивного проекта каталонского клуба. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, первостепенная задача «Барселоны» заключается в чистке состава. В клубе считают целесообразным продать трёх-четырёх футболистов до начала предсезонного сбора, который предварительно стартует 8 июля. В частности, кандидатом на продажу номер один является центральный защитник Клеман Лангле. На текущий момент нет окончательного решения по будущему полузащитника Серхи Роберто и вингера Ансу Фати.

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Кроме того, основной акцент предсезонных сборов будет сделан на физической подготовке игроков, на чём ранее настаивал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: