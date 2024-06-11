Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны ближайшие цели «Барселоны» по развитию команды

Стали известны ближайшие цели «Барселоны» по развитию команды
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провёл встречу со спортивным директором сине-гранатовых Деку, на которой они определили дальнейшее развитие спортивного проекта каталонского клуба. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, первостепенная задача «Барселоны» заключается в чистке состава. В клубе считают целесообразным продать трёх-четырёх футболистов до начала предсезонного сбора, который предварительно стартует 8 июля. В частности, кандидатом на продажу номер один является центральный защитник Клеман Лангле. На текущий момент нет окончательного решения по будущему полузащитника Серхи Роберто и вингера Ансу Фати.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Кроме того, основной акцент предсезонных сборов будет сделан на физической подготовке игроков, на чём ранее настаивал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Материалы по теме
УЕФА заплатит «Барселоне» за де Йонга, который не сыграет на Евро-2024 из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android