Фердинанд: сборная Португалии не вышла бы на Евро-2024 без Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о значимости нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в составе сборной Португалии в преддверии чемпионата Европы – 2024.

«Сборная Португалии сильнее без Роналду? В отборочном этапе к чемпионату Европы он забил 10 голов в 10 матчах. Если бы мы отдельно принимали во внимание ЧМ-2022 в Катаре – я бы ещё смог сказать, что вы правы. Но если учтёте квалификацию команды на Евро-2024, поймёте, что без него они бы туда не прошли. Поэтому я посмею не согласиться», — сказал Фердинанд в эфире TNT Sports.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.