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Португалия — Ирландия: Роналду удвоил преимущество хозяев в товарищеском матче

Португалия — Ирландия: Роналду удвоил преимущество хозяев в товарищеском матче
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В эти минуты проходит товарищеский матч между сборной Португалии и национальной командой Ирландии. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу сборной Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
3 : 0
Ирландия
1:0 Феликс – 18'     2:0 Роналду – 50'     3:0 Роналду – 60'    

На 18-й минуте нападающий португальцев Жоау Феликс открыл счёт в матче. Затем, в начале второго тайма, Криштиану Роналду удвоил преимущество сборной Португалии в игре.

Напомним, сборная Португалии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе F с Грузией, Турцией и Чехией.

Чемпионат Европы по футболу — 2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

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