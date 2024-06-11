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Роналду вышел на поле с девочкой в инвалидной коляске перед матчем с Ирландией

Роналду вышел на поле с девочкой в инвалидной коляске перед матчем с Ирландией
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Перед началом товарищеского матча Португалия — Ирландия нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду вышел на поле в сопровождении девочки в инвалидной коляске, которую затем он держал за руку во время исполнения гимна.

Фото: Кадр из трансляции

На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сборной Португалии.

На 18-й минуте нападающий португальцев Жоау Феликс открыл счёт в матче. Затем, в начале второго тайма, Криштиану Роналду удвоил преимущество сборной Португалии в игре. На 60-й минуте 39-летний футболист оформил дубль.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
3 : 0
Ирландия
1:0 Феликс – 18'     2:0 Роналду – 50'     3:0 Роналду – 60'    

Этот матч стал 1226-м на высшем уровне для Роналду. Таким образом, нападающий установил мировой рекорд, превзойдя бывшего вратаря сборной Бразилии и «Сан-Паулу» Рожерио Сени с показателем в 1225 матчей.

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