Португалия — Ирландия: Роналду оформил дубль в товарищеском матче

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборной Португалии и национальной командой Ирландии. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 3:0 в пользу сборной Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте нападающий португальцев Жоау Феликс открыл счёт в матче. Затем, на 50-й минуте, Криштиану Роналду удвоил преимущество сборной Португалии в игре. Спустя ровно 10 минут форвард «Аль-Насра» оформил дубль, доведя счёт в игре до разгромного.

Напомним, сборная Португалии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе F с Грузией, Турцией и Чехией.

Чемпионат Европы по футболу — 2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.