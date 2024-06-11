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«Лацио» объявил о переходе Луиса Альберто в «Аль-Духаиль»

«Лацио» объявил о переходе Луиса Альберто в «Аль-Духаиль»
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Итальянский «Лацио» на своём официальном сайте объявил о продаже полузащитника Луиса Альберто в катарский «Аль-Духаиль».

Подробности трансфера не разглашаются. Ранее сообщалось, что «Лацио» хотел продать игрока в «Аль-Духаиль» за € 25 млн, но затем стороны договорились о сумме сделки в размере € 11 млн и € 1 млн в качестве бонусов.

31-летний Луис Альберто выступал в составе «орлов» с 2016 года. В прошедшем сезоне Луис сыграл за свой клуб 44 матча во всех турнирах. В них он отметился пятью голами и 11 голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

«Аль-Духаиль» с 28 набранными очками завершил минувший сезон чемпионата Катара на шестом месте.

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