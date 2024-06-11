Стал известен шорт-лист нападающих, которых рассматривает «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить позицию нападающего. По информации The Sun в шорт-листе кандидатов: нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее, форвард «Брентфорда» Айван Тони и игрок «Лилля» Джонатан Дэвид.

По информации источника, пока неизвестно, кто является более приоритетным кандидатом. Сообщается, что трансферы Тони и Дэвида более привлекательны для клуба, поскольку их контракты истекают через год.

В прошедшем сезоне Дэвид провёл за «Лилль» 47 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

В прошедшем сезоне Тони провёл за «Брентфорд» 17 матче во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

В минувшем сезоне 23-летний Джошуа Зиркзее провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счёт семь результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.